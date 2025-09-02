DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.058 -0,5%Nas21.408 +0,6%Bitcoin96.040 +0,5%Euro1,1658 +0,1%Öl67,47 -2,3%Gold3.564 +0,9%
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir gibt am Abend nach

03.09.25 20:24 Uhr
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir gibt am Abend nach

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Palantir-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 155,42 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
132,16 EUR -3,28 EUR -2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Palantir-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 155,42 USD. Bei 152,71 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 158,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.695.586 Palantir-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 189,45 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,90 Prozent hinzugewinnen. Bei 29,32 USD fiel das Papier am 05.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 81,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palantir-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Palantir veröffentlichte am 04.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,00 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 678,13 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.net

