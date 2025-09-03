Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Palantir am Abend auf rotes Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Palantir-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 154,52 USD abwärts.

Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 154,52 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Palantir-Aktie bis auf 153,17 USD. Bei 154,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.980.174 Stück gehandelt.

Am 14.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 189,45 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 22,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,32 USD ab. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 427,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palantir 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 04.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,00 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 678,13 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Palantir wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie mit Kursrücksetzer nach starker Rally: Langfristiger Aufwärtstrend intakt?

Tesla-Aktie als Risiko für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm

Palantir-Aktie mit Kursrückgang nach Rekordhoch - Analysten warnen vor Überbewertung