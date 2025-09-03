DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.595 -1,3%Euro1,1651 -0,1%Öl66,86 -0,8%Gold3.550 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Porsche PAG911 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 DEUTZ 630500 Tesla A1CX3T Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Börsen schließen höher -- Porsche fliegt aus dem DAX -- Salesfoce, BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Nach Kurssprung zum Börsenstart: So schlug sich die American Bitcoin-Aktie am zweiten Handelstag Nach Kurssprung zum Börsenstart: So schlug sich die American Bitcoin-Aktie am zweiten Handelstag
Figma-Aktie verliert trotz Umsatzssprung und schwarzen Zahlen zweistellig: Das sind die Gründe Figma-Aktie verliert trotz Umsatzssprung und schwarzen Zahlen zweistellig: Das sind die Gründe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Kursverlauf

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Palantir am Abend auf rotes Terrain

04.09.25 20:25 Uhr
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Palantir am Abend auf rotes Terrain

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Palantir-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 154,52 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
133,72 EUR 1,30 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 154,52 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Palantir-Aktie bis auf 153,17 USD. Bei 154,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.980.174 Stück gehandelt.

Am 14.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 189,45 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 22,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,32 USD ab. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 427,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palantir 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 04.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,00 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 678,13 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Palantir wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie mit Kursrücksetzer nach starker Rally: Langfristiger Aufwärtstrend intakt?

Tesla-Aktie als Risiko für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm

Palantir-Aktie mit Kursrückgang nach Rekordhoch - Analysten warnen vor Überbewertung

In eigener Sache

Übrigens: Palantir und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palantir

DatumMeistgelesen
Wer­bung