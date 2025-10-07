Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Palantir am Dienstagnachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 184,33 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Palantir-Papiere um 15:53 Uhr 2,7 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Palantir-Aktie sogar auf 184,64 USD. Bei 180,20 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.016.879 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 189,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,78 USD am 08.10.2024. Mit einem Kursverlust von 78,96 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 04.08.2025 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 678,13 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,00 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Palantir am 10.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2025 0,644 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

