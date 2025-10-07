DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto17,00 -2,3%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.778 -1,7%Euro1,1653 -0,5%Öl65,73 +0,3%Gold3.981 +0,5%
07.10.25 20:29 Uhr
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir gewinnt am Abend an Fahrt

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Palantir legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 183,15 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Palantir-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 183,15 USD. Die Palantir-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 186,18 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 180,20 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.366.012 Palantir-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 189,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2025). Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 3,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2024 auf bis zu 38,78 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 372,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Palantir-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 04.08.2025 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,13 USD gegenüber 0,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palantir in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,00 Mrd. USD im Vergleich zu 678,13 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen.

In der Palantir-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,644 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

