Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Montagabend auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Palantir. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 156,92 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 2,5 Prozent auf 156,92 USD. Die Palantir-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 158,29 USD. Bei 155,04 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.481.164 Palantir-Aktien umgesetzt.

Bei 189,45 USD erreichte der Titel am 14.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.09.2024 (29,51 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 81,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palantir-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 04.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palantir 0,06 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Palantir mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 678,13 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 48,01 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,644 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

