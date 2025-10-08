DAX24.613 +0,9%Est505.648 +0,6%MSCI World4.346 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.941 +0,7%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1633 -0,2%Öl65,99 +0,4%Gold4.041 +1,5%
So entwickelt sich Palantir

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Mittwochnachmittag stabil

08.10.25 16:10 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 182,09 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Palantir-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 182,09 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palantir-Aktie bisher bei 184,25 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Palantir-Aktie bis auf 181,40 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 182,68 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.413.428 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 189,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 3,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,02 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 78,57 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 04.08.2025 hat Palantir in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ein EPS von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 678,13 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,644 USD je Palantir-Aktie.

Redaktion finanzen.net

