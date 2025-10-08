Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Abend in Grün

So bewegt sich Palantir

Die Aktie von Palantir zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 182,93 USD.

Das Papier von Palantir legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 182,93 USD. Der Kurs der Palantir-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 184,25 USD zu. Bei 182,68 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 4.559.273 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2025 markierte das Papier bei 189,45 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palantir-Aktie. Am 09.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 39,02 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 78,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 04.08.2025 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Palantir im vergangenen Quartal 1,00 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palantir 678,13 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2025 0,644 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

