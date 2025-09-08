Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Dienstagnachmittag höher

Palantir im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 158,46 USD.

Die Palantir-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 158,46 USD. Die Palantir-Aktie zog in der Spitze bis auf 159,61 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 157,17 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.551.285 Palantir-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 189,45 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palantir-Aktie 19,56 Prozent zulegen. Am 10.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 32,47 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 79,51 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 04.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palantir in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,00 Mrd. USD im Vergleich zu 678,13 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,644 USD je Palantir-Aktie.

