Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir tendiert am Abend schwächer

Palantir im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 182,58 USD ab.

Die Palantir-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,5 Prozent auf 182,58 USD nach. Die Palantir-Aktie gab in der Spitze bis auf 179,96 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 183,56 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.952.617 Palantir-Aktien.

Bei 189,45 USD erreichte der Titel am 14.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,36 USD. Dieser Wert wurde am 17.10.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 352,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Palantir-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 04.08.2025 hat Palantir in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 USD gegenüber 0,06 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,00 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 678,13 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2025 0,644 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

Palantir-Aktie verliert: US-Armee bemängelt hohe Risiken bei neuem Kommunikationssystem

Palantir-Aktie vor neuen Rekordhöhen? Trump-Administration könnte antreiben