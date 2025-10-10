DAX24.587 -0,1%Est505.617 -0,2%MSCI World4.338 ±0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.071 +0,2%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1572 ±0,0%Öl63,66 -2,4%Gold3.981 +0,1%
Palantir im Fokus

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag gesucht

10.10.25 16:09 Uhr

10.10.25 16:09 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Palantir. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 185,84 USD.

Die Palantir-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 185,84 USD. Der Kurs der Palantir-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 187,10 USD zu. Bei 185,25 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.108.387 Palantir-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (189,45 USD) erklomm das Papier am 14.08.2025. Gewinne von 1,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,36 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 78,28 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Palantir am 04.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palantir 0,06 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 1,00 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 678,13 Mio. USD umgesetzt.

Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,644 USD je Palantir-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

