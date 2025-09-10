Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 165,57 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die Palantir-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 165,57 USD. In der Spitze büßte die Palantir-Aktie bis auf 164,96 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 167,25 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.479.996 Palantir-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 189,45 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palantir-Aktie. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,62 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 79,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Palantir ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,00 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palantir einen Umsatz von 678,13 Mio. USD eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Palantir wird am 10.11.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,644 USD je Palantir-Aktie.

