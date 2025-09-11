Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir reagiert am Nachmittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palantir. Zuletzt konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 165,43 USD.

Die Palantir-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 165,43 USD. Bei 166,22 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 165,28 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.498.597 Palantir-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 189,45 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,52 Prozent. Am 13.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,54 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 79,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Palantir-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 04.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,13 USD. Im letzten Jahr hatte Palantir einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,00 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 678,13 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,644 USD je Aktie.

