Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir legt am Dienstagabend zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Palantir. Das Papier von Palantir konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 180,33 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Palantir-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 180,33 USD zu. In der Spitze gewann die Palantir-Aktie bis auf 181,96 USD. Bei 179,13 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.763.794 Palantir-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (189,45 USD) erklomm das Papier am 14.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palantir-Aktie mit einem Kursplus von 5,06 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,06 USD. Dieser Wert wurde am 02.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 80,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Palantir-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 04.08.2025 hat Palantir in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,00 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 678,13 Mio. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,644 USD je Aktie belaufen.

