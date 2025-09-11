Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir zeigt sich am Freitagabend fester

Palantir im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Plus bei 170,09 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 170,09 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Palantir-Aktie bei 170,62 USD. Bei 165,28 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.736.167 Palantir-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 189,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 34,54 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 79,69 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 04.08.2025 hat Palantir in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palantir 0,06 USD je Aktie eingenommen. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 678,13 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Palantir am 10.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,644 USD je Palantir-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Nach Kurssprung über 100 Prozent: Analystin rechtfertigt ihr Kaufrating für die Palantir-Aktie

Palantir-Aktie im Fokus: Was Investoren über Palantir wissen sollten

Palantir-Aktie mit Kursrücksetzer nach starker Rally: Langfristiger Aufwärtstrend intakt?