Aktie im Blick

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir fällt am Abend

15.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Palantir gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 170,74 USD.

Die Palantir-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 170,74 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Palantir-Aktie bis auf 167,42 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 169,43 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.442.732 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (189,45 USD) erklomm das Papier am 14.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,90 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 79,56 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palantir 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 04.08.2025. Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,00 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 678,13 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2025 0,644 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

