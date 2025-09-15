Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir verliert am Abend

Aktie im Blick

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Palantir-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 170,27 USD.

Die Palantir-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 170,27 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Palantir-Aktie bis auf 168,97 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 171,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.162.472 Palantir-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 189,45 USD erreichte der Titel am 14.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 17.09.2024 auf bis zu 35,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 79,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 04.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ein EPS von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 1,00 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 678,13 Mio. USD umgesetzt.

Die Palantir-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,644 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

