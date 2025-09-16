Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palantir. Das Papier von Palantir befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,5 Prozent auf 167,76 USD ab.

Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 167,76 USD. Zwischenzeitlich weitete die Palantir-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 166,05 USD aus. Mit einem Wert von 169,14 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.602.813 Palantir-Aktien gehandelt.

Am 14.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 189,45 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palantir-Aktie 12,93 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.09.2024 bei 35,72 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 369,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 04.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Palantir mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 678,13 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 48,01 Prozent gesteigert.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,644 USD je Palantir-Aktie belaufen.

