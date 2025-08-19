Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir gibt am Nachmittag deutlich nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 5,5 Prozent auf 149,04 USD.
Die Palantir-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,5 Prozent auf 149,04 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Palantir-Aktie bis auf 148,42 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 152,28 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 8.304.331 Palantir-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 189,45 USD erreichte der Titel am 14.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,11 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,32 USD. Dieser Wert wurde am 05.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 80,33 Prozent Luft nach unten.
Palantir-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.
Am 04.08.2025 hat Palantir die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,00 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 678,13 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
