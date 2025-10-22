DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,00 -3,2%Nas22.752 -0,9%Bitcoin93.391 -0,3%Euro1,1613 +0,1%Öl62,96 +2,1%Gold4.034 -2,2%
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir büßt am Nachmittag ein

22.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 180,71 USD ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Palantir-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 180,71 USD ab. Die Palantir-Aktie gab in der Spitze bis auf 179,25 USD nach. Bei 182,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 889.222 Palantir-Aktien.

Am 14.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 189,45 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palantir-Aktie derzeit noch 4,84 Prozent Luft nach oben. Bei 40,90 USD fiel das Papier am 01.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 77,37 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Palantir-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Palantir gewährte am 04.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 48,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,00 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 678,13 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Palantir am 03.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,647 USD je Palantir-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

