Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Dienstagabend auf rotem Terrain

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Palantir-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 181,23 USD ab.

Die Palantir-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 181,23 USD. Die Palantir-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 178,66 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 181,92 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.478.657 Palantir-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (189,45 USD) erklomm das Papier am 14.08.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,54 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 77,43 Prozent.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Palantir am 04.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,00 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palantir einen Umsatz von 678,13 Mio. USD eingefahren.

Palantir wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Palantir rechnen Experten am 09.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,647 USD je Palantir-Aktie belaufen.

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

