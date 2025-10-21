Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir fällt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 180,12 USD.

Die Palantir-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 180,12 USD. Die Palantir-Aktie gab in der Spitze bis auf 178,78 USD nach. Bei 181,92 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 1.073.195 Palantir-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 189,45 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palantir-Aktie mit einem Kursplus von 5,18 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2024 auf bis zu 40,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 77,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Palantir-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palantir 0,000 USD aus.

Am 04.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,00 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 678,13 Mio. USD umgesetzt.

Am 03.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Palantir-Anleger Experten zufolge am 09.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,647 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

