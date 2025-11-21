Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir präsentiert sich am Freitagabend fester

So bewegt sich Palantir

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Palantir. Das Papier von Palantir konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 157,13 USD.

Das Papier von Palantir konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 157,13 USD. Bei 157,83 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 156,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 10.621.933 Palantir-Aktien gehandelt.

Am 04.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 207,52 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,07 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,90 USD am 22.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 61,24 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Palantir-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palantir 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 03.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 0,06 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 62,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,18 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 725,52 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 18.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,37 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie leidet weiter unter Bewertungsbedenken: Wann Zündet die Aktie die nächste Rally?

Palantir-Aktie rutscht ab: Neue NHS-Partnerschaft trifft auf Analysten-Skepsis

Aktien von NVIDIA, Palantir, Meta und Co. uneins: Burry wirft Tech-Konzernen Betrug vor - Fonds geschlossen