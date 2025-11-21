DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.432 +1,6%Bitcoin73.565 -2,1%Euro1,1517 -0,1%Öl62,47 -1,1%Gold4.085 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Infineon 623100 Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J SAP 716460 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street steigt -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Top News
Gold, Öl, Weizen & Co. am Abend Gold, Öl, Weizen & Co. am Abend
23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
So bewegt sich Palantir

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir präsentiert sich am Freitagabend fester

21.11.25 20:23 Uhr
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir präsentiert sich am Freitagabend fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Palantir. Das Papier von Palantir konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 157,13 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
134,68 EUR -0,22 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Palantir konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 157,13 USD. Bei 157,83 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 156,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 10.621.933 Palantir-Aktien gehandelt.

Am 04.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 207,52 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,07 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,90 USD am 22.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 61,24 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Palantir-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palantir 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 03.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 0,06 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 62,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,18 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 725,52 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 18.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,37 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie leidet weiter unter Bewertungsbedenken: Wann Zündet die Aktie die nächste Rally?

Palantir-Aktie rutscht ab: Neue NHS-Partnerschaft trifft auf Analysten-Skepsis

Aktien von NVIDIA, Palantir, Meta und Co. uneins: Burry wirft Tech-Konzernen Betrug vor - Fonds geschlossen

In eigener Sache

Übrigens: Palantir und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palantir

DatumMeistgelesen
Wer­bung