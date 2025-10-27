Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag in Grün
Die Aktie von Palantir gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,7 Prozent auf 191,43 USD.
Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 3,7 Prozent im Plus bei 191,43 USD. In der Spitze legte die Palantir-Aktie bis auf 192,82 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 189,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5.501.966 Palantir-Aktien den Besitzer.
Am 27.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 192,82 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palantir-Aktie 0,73 Prozent zulegen. Am 01.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,90 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 78,63 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Palantir-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palantir 0,000 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 04.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,00 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 48,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 678,13 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 03.11.2025 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 09.11.2026 wird Palantir schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2025 0,647 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
