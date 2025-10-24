Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,0 Prozent auf 185,94 USD zu.

Die Palantir-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 185,94 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palantir-Aktie bisher bei 186,05 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 183,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.083.574 Palantir-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 189,45 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,89 Prozent hinzugewinnen. Am 01.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 78,00 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 04.08.2025 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,00 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 678,13 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Palantir.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2025 0,647 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

