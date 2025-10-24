DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 +0,6%Nas23.244 +1,3%Bitcoin95.134 +0,4%Euro1,1627 +0,1%Öl66,00 +0,1%Gold4.113 -0,3%
Kursverlauf

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir zeigt sich am Abend gestärkt

24.10.25 20:23 Uhr
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir zeigt sich am Abend gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Palantir. Die Palantir-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 184,94 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 184,94 USD zu. Im Tageshoch stieg die Palantir-Aktie bis auf 186,16 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 183,00 USD. Zuletzt wechselten 4.959.986 Palantir-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 189,45 USD. Gewinne von 2,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,90 USD. Dieser Wert wurde am 01.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 77,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Palantir-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 04.08.2025 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 USD, nach 0,06 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,00 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 678,13 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,647 USD je Palantir-Aktie.

Redaktion finanzen.net

