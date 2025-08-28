Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir verzeichnet am Freitagabend Verluste
Die Aktie von Palantir gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Palantir gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 156,95 USD abwärts.
Die Palantir-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,7 Prozent auf 156,95 USD nach. Die Palantir-Aktie gab in der Spitze bis auf 153,89 USD nach. Bei 157,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4.980.672 Palantir-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (189,45 USD) erklomm das Papier am 14.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palantir-Aktie mit einem Kursplus von 20,71 Prozent wieder erreichen. Am 05.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,32 USD. Mit einem Kursverlust von 81,32 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Palantir-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 04.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,00 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 678,13 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.
