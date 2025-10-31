DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,4%Nas23.676 +0,4%Bitcoin94.675 +1,2%Euro1,1525 -0,4%Öl65,04 +0,5%Gold3.998 -1,0%
Palantir im Fokus

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Freitagnachmittag im Aufwind

31.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Palantir gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Plus bei 202,54 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 202,54 USD zu. In der Spitze gewann die Palantir-Aktie bis auf 204,18 USD. Mit einem Wert von 199,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 4.023.755 Palantir-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 204,18 USD erreichte der Titel am 31.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,81 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2024 bei 40,90 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 395,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 04.08.2025 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1,00 Mrd. USD gegenüber 678,13 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Palantir wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen. Am 09.11.2026 wird Palantir schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,647 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

