US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?
Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika 
Kurs der Palantir

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Abend gefragt

31.10.25 20:23 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Palantir. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,2 Prozent auf 200,69 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
174,32 EUR 6,00 EUR 3,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 200,69 USD zu. Bei 204,18 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 199,20 USD. Zuletzt wechselten 7.365.896 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 31.10.2025 markierte das Papier bei 204,18 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,74 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 40,90 USD fiel das Papier am 01.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 79,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Palantir-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Palantir am 04.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 USD gegenüber 0,06 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,00 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 678,13 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 03.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 09.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,647 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Palantir und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palantir

DatumMeistgelesen
