Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 210,13 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 210,13 USD. Das bisherige Tagestief markierte Palo Alto Networks-Aktie bei 208,40 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 209,87 USD. Der Tagesumsatz der Palo Alto Networks-Aktie belief sich zuletzt auf 197.163 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 223,49 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,36 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,17 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 31,39 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Palo Alto Networks seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Palo Alto Networks am 18.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,54 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palo Alto Networks einen Umsatz von 2,19 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,81 USD je Aktie belaufen.

