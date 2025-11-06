Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks gibt am Abend nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 211,04 USD nach.
Um 20:08 Uhr ging es für die Palo Alto Networks-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 211,04 USD. Zwischenzeitlich weitete die Palo Alto Networks-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 207,46 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 209,87 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 697.172 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 223,49 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palo Alto Networks-Aktie somit 5,57 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 144,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,69 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palo Alto Networks 0,000 USD aus.
Am 18.08.2025 hat Palo Alto Networks die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent auf 2,54 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 19.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Palo Alto Networks veröffentlicht werden.
In der Palo Alto Networks-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
