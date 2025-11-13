Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks tendiert am Donnerstagabend auf rotem Terrain

So bewegt sich Palo Alto Networks

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Zuletzt ging es für die Palo Alto Networks-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 204,17 USD.

Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 204,17 USD. Der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 203,28 USD nach. Mit einem Wert von 210,04 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 947.613 Palo Alto Networks-Aktien.

Bei einem Wert von 223,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (144,17 USD). Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 41,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 18.08.2025 hat Palo Alto Networks in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 19.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Palo Alto Networks-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,81 USD fest.

