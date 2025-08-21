Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks zeigt sich am Nachmittag freundlich

Blick auf Palo Alto Networks-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Das Papier von Palo Alto Networks konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 184,69 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Palo Alto Networks-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 184,86 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 183,60 USD. Bisher wurden via NASDAQ 180.093 Palo Alto Networks-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 210,34 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,89 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 144,17 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 18.08.2025 hat Palo Alto Networks die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 USD. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 2,54 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 13.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 24.08.2026 dürfte Palo Alto Networks die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,80 USD je Aktie in den Palo Alto Networks-Büchern.

