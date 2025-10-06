PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Abend in Grün

Blick auf PayPal-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von PayPal. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 60,91 EUR.

Die PayPal-Aktie konnte um 20:23 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 60,91 EUR. Zwischenzeitlich stieg die PayPal-Aktie sogar auf 61,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,06 EUR. Bisher wurden via Tradegate 99.784 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 48,84 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (49,60 EUR). Mit Abgaben von 18,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,36 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 7,86 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,25 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

