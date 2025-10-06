PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagmittag stärker
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 59,96 EUR.
Um 11:44 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 59,96 EUR nach oben. Die PayPal-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 59,99 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,51 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 4.666 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 04.02.2025 auf bis zu 91,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 19,11 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 29.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 8,36 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,25 USD je Aktie belaufen.
Bildquellen: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2021
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.2020
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.2019
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.2019
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.2018
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets
