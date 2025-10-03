PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Abend mit positiven Vorzeichen

Kurs der PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die PayPal-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 19:54 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 58,85 EUR. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 59,23 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,57 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.429 Stück gehandelt.

Am 17.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 54,05 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (49,60 EUR). Mit einem Kursverlust von 15,73 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 8,36 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,31 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,26 USD je Aktie.

