PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 58,56 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 58,56 EUR. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 58,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 58,53 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 342 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 55,64 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 48,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 17,18 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

PayPal gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie verdient. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,36 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2025 5,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

