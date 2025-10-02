PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagnachmittag freundlich

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 58,22 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 15:49 Uhr 1,3 Prozent. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,28 EUR. Bei 57,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 25.700 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 56,54 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 16,70 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 29.07.2025 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 8,36 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,26 USD je Aktie aus.

