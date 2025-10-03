PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von PayPal gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 58,37 EUR ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:57 Uhr 0,6 Prozent auf 58,37 EUR. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 58,21 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 58,57 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 11.841 PayPal-Aktien.
Bei einem Wert von 90,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 49,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 17,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 29.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 USD, nach 1,08 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 8,36 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,26 USD je PayPal-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu PayPal Inc
Analysen zu PayPal Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2021
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.2020
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.2019
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.2019
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.2018
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets
