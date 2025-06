PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagvormittag im Aufwind

Notierung im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 64,57 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 64,57 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 64,57 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 290 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 29,15 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR ab. Abschläge von 24,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 29.04.2025 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,76 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,74 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 04.08.2026.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,10 USD je Aktie.

