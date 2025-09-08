PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Abend auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Minus bei 56,11 EUR.

Die PayPal-Aktie wies um 20:14 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 56,11 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 56,08 EUR. Mit einem Wert von 57,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 48.831 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.01.2025 bei 90,66 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 61,58 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 49,60 EUR. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 11,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

PayPal veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,36 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,26 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf PayPal - Intel hat noch Chancen auf Ausbruch

PayPal-Aktie steigt: Entschädigung für Händler nach Milliarden-Panne angekündigt