PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Montagabend fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von PayPal gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die PayPal-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 57,57 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 20:23 Uhr 0,5 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die PayPal-Aktie sogar auf 58,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,50 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 59.199 PayPal-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.01.2025 auf bis zu 90,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 36,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,60 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 13,85 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,092 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 28.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,47 Mrd. USD im Vergleich zu 7,86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die PayPal-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.02.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,35 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

PayPal-Aktie: Quartalszahlen, Zahlungsausfall und Datensicherheit im Fokus