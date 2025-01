PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagvormittag schwächer

Blick auf PayPal-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 80,92 EUR ab.

Die PayPal-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:04 Uhr um 1,0 Prozent auf 80,92 EUR nach. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 80,73 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80,73 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 201 PayPal-Aktien.

Am 09.12.2024 markierte das Papier bei 88,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 8,35 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.02.2024 bei 52,01 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

PayPal gewährte am 29.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,00 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 7,86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,05 Prozent gesteigert.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 04.02.2025 vorlegen. PayPal dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2024 4,57 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

