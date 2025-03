PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 63,09 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 11:34 Uhr 0,6 Prozent. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 63,11 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,81 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.113 PayPal-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 44,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,44 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 04.02.2025. Das EPS wurde auf 1,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,33 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,03 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2027 6,47 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

