PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von PayPal gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 60,34 EUR.

Die PayPal-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 60,34 EUR abwärts. Der Kurs der PayPal-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 59,82 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 46.296 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 48,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.07.2025 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,36 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,86 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 präsentieren. Am 03.11.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,25 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

