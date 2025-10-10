PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagabend massiv unter Druck

Notierung im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 6,2 Prozent auf 61,51 EUR.

Die PayPal-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 20:21 Uhr 6,2 Prozent im Minus bei 61,51 EUR. Die PayPal-Aktie gab in der Spitze bis auf 61,20 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,65 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 152.038 Aktien.

Bei 90,66 EUR markierte der Titel am 17.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,39 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 49,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,37 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 8,36 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,86 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,25 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

