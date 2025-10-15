PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von PayPal zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 59,52 EUR zu.

Um 15:51 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 59,52 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 60,16 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 60,16 EUR. Bisher wurden heute 14.082 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 04.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,13 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 18,51 Prozent Luft nach unten.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

PayPal veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8,36 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 7,86 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,25 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

