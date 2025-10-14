PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verliert am Mittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 58,89 EUR.

Die PayPal-Aktie notierte um 11:36 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 58,89 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 58,76 EUR. Bei 59,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 5.825 PayPal-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 54,76 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 48,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 21,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

PayPal gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,36 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2025 5,25 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

