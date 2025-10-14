DAX24.185 -0,8%Est505.528 -0,7%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,44 -3,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.820 -2,8%Euro1,1557 -0,1%Öl61,94 -2,3%Gold4.140 +0,7%
Aktienentwicklung

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Dienstagvormittag südwärts

14.10.25 09:22 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 59,01 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
59,13 EUR -0,54 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PayPal-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,8 Prozent auf 59,01 EUR nach. Die PayPal-Aktie gab in der Spitze bis auf 59,01 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 59,01 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.004 PayPal-Aktien.

Bei einem Wert von 91,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 48,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 21,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

PayPal ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,08 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,36 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,25 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

