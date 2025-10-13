PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal fällt am Abend

So entwickelt sich PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die PayPal-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 59,45 EUR ab.

Das Papier von PayPal befand sich um 20:22 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,0 Prozent auf 59,45 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 59,04 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,25 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 197.595 PayPal-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.01.2025 bei 90,66 EUR. Gewinne von 52,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 49,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 29.07.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8,36 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,25 USD je PayPal-Aktie belaufen.

