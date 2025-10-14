PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 58,34 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 58,34 EUR. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 57,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,01 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.652 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR an. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 35,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Abschläge von 16,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 29.07.2025 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,36 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von PayPal.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,25 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

